Güzelliğin Portresi Filmi

08.11.2019 16:58 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:58

Genç bir kadın olan Nisan, yıllarca babası ile görüşmemiştir. Ancak babası ile ilgili aldığı önemli bir haberin ardından, eşi ve kızı ile birlikte soluğu baba evinde alır. Yıllar önce kaçarak ayrıldığı köşke geri dönen Nisan, burada tuhaf durumlara şahit olur. Köşke gelmesi ile birlikte kaçıp kurtulduğunu düşündüğü geçmişi ile yüzleşmek zorunda kalan Nisan, bu sırada babası ile ilgili gizemi çözmeye çalışan polisin sorgulamasına maruz kalır. Kendisini köşeye sıkışmış hisseden Nisan, kendisi ve ailesini koruyabilmek için köşkte yaşanan gizemi çözmek zorundadır.

Umur Turagay'ın yönetmen koltuğunda oturduğu gerilim türündeki 'Güzelliğin Portresi' filminin oyuncu kadrosunda Burçin Terzioğlu, Birkan Sokullu, Serkan Keskin, Melisa Şenolsun, Lara Tonka ve Feridun Düzağaç gibi isimler yer alıyor.

Yönetmen: Umur Turagay

Senaryo: Onur Koralp, Pınar Bulut

Oyuncular: Burçin Terzioğlu, Birkan Sokullu, Serkan Keskin, Melisa Şenolsun, Lara Tonka, Feridun Düzağaç, Şencan Güleryüz, Gizem Soysaldı

Filmin Türü: Gerilim

Orijinal Adı: Güzelliğin Portresi

Yapımcı Firma: BKM

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 13.12.2019



Güzelliğin Portresi Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.





Kaynak: InterSinema.com