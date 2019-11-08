Güzelliğin Portresi Filmi
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Genç bir kadın olan Nisan, yıllarca babası ile görüşmemiştir. Ancak babası ile ilgili aldığı önemli bir haberin ardından, eşi ve kızı ile birlikte soluğu baba evinde alır. Yıllar önce kaçarak ayrıldığı köşke geri dönen Nisan, burada tuhaf durumlara şahit olur. Köşke gelmesi ile birlikte kaçıp kurtulduğunu düşündüğü geçmişi ile yüzleşmek zorunda kalan Nisan, bu sırada babası ile ilgili gizemi çözmeye çalışan polisin sorgulamasına maruz kalır. Kendisini köşeye sıkışmış hisseden Nisan, kendisi ve ailesini koruyabilmek için köşkte yaşanan gizemi çözmek zorundadır.
Umur Turagay'ın yönetmen koltuğunda oturduğu gerilim türündeki 'Güzelliğin Portresi' filminin oyuncu kadrosunda Burçin Terzioğlu, Birkan Sokullu, Serkan Keskin, Melisa Şenolsun, Lara Tonka ve Feridun Düzağaç gibi isimler yer alıyor.
Yönetmen: Umur Turagay
Senaryo: Onur Koralp, Pınar Bulut
Oyuncular: Burçin Terzioğlu, Birkan Sokullu, Serkan Keskin, Melisa Şenolsun, Lara Tonka, Feridun Düzağaç, Şencan Güleryüz, Gizem Soysaldı
Filmin Türü: Gerilim
Orijinal Adı: Güzelliğin Portresi
Yapımcı Firma: BKM
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 13.12.2019
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