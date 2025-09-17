Güzelleştiğim O Yaz 3. sezon 11. bölüm ne zaman, hangi gün? The Summer I Turned Pretty 3. Sezon 11. Bölüm izleme linki var mı?

Duygusal hikâyesi ve yaz atmosferiyle öne çıkan dizi, gençlik temasını güçlü karakter gelişimleriyle harmanlıyor. Güzelleştiğim O Yaz 3. sezon 11. bölüm ne zaman, hangi gün?

11. BÖLÜM HEYECANI SÜRÜYOR

Prime Video platformunda yayınlanan dizinin 3. sezonunda şu ana dek 10 bölüm yayımlandı. İzleyiciler, final sezonunun son bölümleri yaklaşırken 11. bölümün ne zaman geleceğini merakla bekliyor. Dizi, Taylor Swift'in "Lover" albümünden "Daylight" ve "Red" albümünden "Red" şarkıları eşliğinde tanıtılarak sezon başında büyük ses getirmişti.

10. BÖLÜMÜN YAYIN TARİHİ

Güzelleştiğim O Yaz dizisinin 3. sezon 10. bölümü, 17 Eylül Çarşamba günü Prime Video'da izleyicilerle buluşacak. Bu bölüm, sezonun doruk noktasına yaklaşırken karakterlerin yaşadığı duygusal çatışmaları daha da derinleştirecek.

11. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizi, toplamda 11 bölüm sürecek şekilde planlandı. Final bölümü olacak 3. sezon 11. bölümün ise 10. bölümün ardından önümüzdeki hafta Prime Video'da yayınlanması bekleniyor. Bu bölümle birlikte dizinin hikâyesi sona erecek ve izleyiciler Belly'nin nihai kararına tanık olacak.

HİKÂYEDE NELER OLACAK?

Yeni sezonda üniversitedeki üçüncü yılını tamamlayan Belly, ruh eşi Jeremiah ile Cousins'ta geçireceği yaz için heyecan duymaktadır. Ancak geçmişte yaşanan sarsıcı olaylar, ilk aşkı Conrad'ın yeniden ortaya çıkmasına yol açar. Belly, kalbinin gerçekten de kimi seçmesi gerektiğine bu yaz karar vermek zorundadır.