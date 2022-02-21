Güzel Oyuncuya Yoğun İlgi

Karahan'ın sevenleri güzel oyuncuya yoğun ilgi gösterdi. Oynadığı dizilerin yurt dışında da yayınlanması ve geniş kitlelere ulaşmasından dolayı ünü ülke sınırlarını aşan Karahan'ın yabancı hayranları, uzun süre yanından ayrılmadı.

Yanına gelenlerle fotoğraf çekilen Pelin Karahan, sevenlerini kırmayıp ayak üstü de olsa onlarla sohbet etti.

Pelin Karahan kimdir?

1984 yılının Ekim ayında dünyaya gelen güzel oyuncu doğma büyüme Ankara'lıdır. Eskişehir'de Turizm Otel İşletmecilik okumuştur. Sonsuza Yürümek, Cemalim 2, Kavak Yelleri, Mavi Kelebekler, Muhteşem Yüzyıl, Yeter, Yuvamdaki Düşman ve Bir Zamanlar Kıbrıs gibi bir çok projede rol almıştır. 24 Haziran 2014 yılında iş adamı Bedri Güntay ile evlenen Pelin Karahan'ın bu evliliğinden Ali Demir ve Can Eyüp isimlerinde iki çocukları vardır.

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