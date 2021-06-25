Güzel oyuncu müjdeyi verdi

Ekranların güzel oyuncusu Aslıhan Karalar, önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi. Karalar, sevenlerine müjdeyi verdi

Tek başına AVM'ye gelen güzel oyuncu, kısa bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Sonrasında meydan katında bulunan bir restoranda iş arkadaşlarıyla bir araya gelen başarılı oyuncu, bu arada uzun süren bir toplantı gerçekleştirdi.

Yakın zamanda yeni projelerle sevenleriyle buluşmaya hazırlandığı müjdesini de veren güzel oyuncu, her zaman olduğu şıklığıyla da göz kamaştırdı.

Kaynak: Snob Magazin