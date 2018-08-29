Güzel Oyuncu Düğün Tarihini Açıkladı! Bensu Soral Kimdir?

Nişanlısı Hakan Baş ile evlenmeye hazırlanan Soral, düğün davetiyesini sosyal medyadan paylaşarak düğün tarihini de açıklamış oldu. 29 Eylül'de dünyaevine girmeye hazırlanan oyuncu Bensu Soral, 23 Mart 1991 yılında Bursa'da ikizi Bedirhan Soral ile dünyaya geldi.

BENSU SORAL KİMDİR?

Kendisi gibi oyuncu Hande Soral'ın kardeşi olan oyuncu, lise eğitiminden sonra Marmara Üniveritesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde grafik eğitimi almaya başladı. Üniversite eğitimleri devam eden Bensu Soral, ablasının desteğiyle oyunculuğa başladı. Bir süre modellik yapan oyuncunun yıldızı ''Tatlı Küçük Yalancılar' isimli dizi ile parladı.

''İÇERDE'' DİZİSİYLE BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Bensu Soral, 2012'de''Yol Ayrımı'' isimli dizide rol aldı. Soral, ikinci kez kamera karşısına ''Vicdan'' isimli dizide canlandırdığı Müge karakteri ile geçti. Dizinin başrollerinde ise Timuçin Esen, Ahu Türkpençe, Devrim Yakut, Atilla Şendil, Bensu Soral ve Fırat Altunmeşe yer aldı.Ünlü oyuncu Bensu Soral, 2014'te ''Boynu Bükükler'' isimli dizide Miray karakterini canlandırdı. 2015'te ise ''Pretty Little Liars'' isimli Amerikan yapımı dizinin uyarlaması olan ''Tatlı Küçük Yalancılar''da Aslı karakterini canlandırdı. Dizi reytingler nedeniyle 3 Ekim'de final yaptı. Usta Oyuncu Çetin Tekindor'un yer aldığı ''İçerde'' adlı dizide Bensu Soral, Celal'in avukatı olan manevi kızı Melek'i canlandırdı. Dizideki performansıyla çok beğenilen Soral, uzunca bir süre adından söz ettirmişti.