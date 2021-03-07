Güzel oyuncu Ayşegül Çınar'ın arabasında uyuşturucu bulundu: Eski erkek arkadaşım tuzak kurdu
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Güzel oyuncu Ayşegül Çınar'ın arabasında uyuşturucu bulundu: Eski erkek arkadaşım tuzak kurdu

07.03.2021 15:28 | Son Güncelleme: 07.03.2021 15:38
Güzel oyuncu Ayşegül Çınar'ın arabasında uyuşturucu bulundu: Eski erkek arkadaşım tuzak kurdu

Arkadaşları ile bir mekanda eğlendikten sonra polis çevirmesine takılan güzel oyuncu Ayşegül Çınar'ın aracında yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan Çınar ilk ifadesinde, kurtulamadığı eski erkek arkadaşının kendisine tuzak kurduğunu öne sürdü ve " Arabamın yedek anahtarı kaybolmuştu, onun aldığını tahmin ediyorum" dedi.

Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar, Beylikdüzü'nde arkadaşları ile eğlendikten sonra eve döndüğü sırada yolda polis kontrolüne takıldı. İddiaya göre, Çınar'ın aracında yapılan aramada uyuşturucu madde çıktı.

"HAYATIMDA HİÇ UYUŞTURUCU KULLANMADIM"

Gözaltına alındıktan sonra Etiler karakoluna götürülen genç oyuncu ilk ifadesinde, "Bana ait değil, hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım" dedi.

Güzel oyuncu Ayşegül Çınar'ın arabasından uyuşturucu çıktı: Eski erkek arkadaşım tuzak kurdu

"KURTULMAYA ÇALIŞTIĞIM ESKİ ERKEK ARKADAŞIM TUZAK KURDU"

Çınar daha sonra gözyaşları içinde, "Bana kurtulmaya çalıştığım, ama beni sürekli tehdit eden eski erkek arkadaşım tuzak kurdu. Arabamın yedek anahtarı kaybolmuştu, onun aldığını tahmin ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Güzel oyuncu Ayşegül Çınar'ın arabasından uyuşturucu çıktı: Eski erkek arkadaşım tuzak kurdu

AYŞEGÜL ÇINAR KİMDİR?

Ayşegül Çınar, 1999 yılında Antalya'da doğdu. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tamamlayan Çınar, 'Yasak Elma' dizisinde 'Lila' karakterini canlandırmıştı.

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