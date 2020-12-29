Güvercinleri poşete koyup canlı canlı çöpe atmışlar
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Güvercinleri poşete koyup canlı canlı çöpe atmışlar

29.12.2020 18:45 | Son Güncelleme: 29.12.2020 18:50
Güvercinleri poşete koyup canlı canlı çöpe atmışlar

MANİSA'nın Soma ilçesinde, belediye temizlik işçileri, çöp konteynerine atılmış poşetin içinde canlı 3 güvencin buldu.

MANİSA'nın Soma ilçesinde, belediye temizlik işçileri, çöp konteynerine atılmış poşetin içinde canlı 3 güvencin buldu. Islak haldeki güvercinler, kurumaları sağlandıktan sonra doğal ortamlarına bırakıldı.

Soma Belediyesi temizlik işçileri, dün sabah saatlerinde, İstasyon Mahallesi'nde rutin temizlik faaliyetlerini yürütürken, bir çöp konteynerinde hareket eden bir şey olduğunu fark etti. Merak edip baktıklarında poşet içinde ıslak halde 3 güvercin olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. İşçiler poşetten çıkardıkları güvercinleri, kuruduktan sonra doğal ortamlarına bıraktı.


Güvercinleri poşete koyup canlı canlı çöpe atmışlar
Güvercinleri poşete koyup canlı canlı çöpe atmışlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serkan ÖZDEMİR

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