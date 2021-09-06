Güvenlik göz göze gelince ne diyeceğini şaşırdı! Yangın tüpünü dezenfektan sanan adam eline sıktı

Sosyal medyada, yangın tüpünü dezenfektan sanıp eline sıkan adamın görüntüsü gündem oldu. Yaşlı adamın, yanlış anladığını fark eden güvenliğin tavrı da dikkat çekti.

Sosyal medyada her gün binlerce video ve fotoğraf dolaşıma giriyor. Ancak bazı fotoğraflar ve videolar, kısa sürede ön plana çıkmayı başarıyor. Yine o tarz videolardan biri hastanede çekildi. Yangın tüpüyle dezenfektanı karıştıran adamın, güldüren anları kameraya yansıdı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN HAREKETLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Yaşlı adamın, yangın tüpünü yanlış amaçla kullandığını fark eden güvenlik görevlisinin tavırları da kameraya yansıdı. Yaşlı adamın, güvenlik görevlisine "Neden olmuyor" tarzında yaptığı hareket de izleyenlerin gözünden kaçmadı. Söz konusu video, kısa sürede binlerce tıklanma aldı.