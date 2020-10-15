Güvenlik görevlisinin bilgisayar hediyesi engelli kardeşleri sevindirdi
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Güvenlik görevlisinin bilgisayar hediyesi engelli kardeşleri sevindirdi

15.10.2020 12:51 | Son Güncelleme: 15.10.2020 12:51
Güvenlik görevlisinin bilgisayar hediyesi engelli kardeşleri sevindirdi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde biri üniversitede, diğeri lisede eğitim gören engelli 2 kardeşin uzaktan eğitimde ihtiyaç duydukları bilgisayar, hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan hayırseverce karşılandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde biri üniversitede, diğeri lisede eğitim gören engelli 2 kardeşin uzaktan eğitimde ihtiyaç duydukları bilgisayar, hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan hayırseverce karşılandı.

İlçe merkezine 23 kilometre mesafedeki Yukarı Çavundur Mahallesi'nde yaşayan ve küçük beyincikteki denge kromozomlarının gelişmemesi nedeniyle 13 yaşlarından itibaren engelli kalan Halil İbrahim ve Rukiye Aksu kardeşlerin, bilgisayarları olmadığı için salgın sürecinde eğitimleri sekteye uğradı.

Çiftçilikle uğraşan baba İsmail Aksu, çocuklarının uzaktan eğitimlerini devam ettirebilmeleri için Yukarı Çavundur Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nden yardım istedi.

Dernek Başkanı Osman Şahbudak'ın sosyal medyadan destek çağrısını gören bir kamu hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Ünal Özer, evindeki bilgisayarını engelli kardeşlere hediye etti.

Paylaşımı görünce çok duygulandığını belirten Özer, "Elimde bir bilgisayar olduğunu ve verebileceğimi söyledim. Bu şekilde bilgisayarı kardeşlerimize hediye ettim. Allah yollarını açık etsin. İnşallah hayallerini yerine getirmekte muvaffak olurlar." diye konuştu.

Oğlunun ve kızının okuyup kendi ayakları üstünde durabilmek istediklerini ifade eden İsmail Aksu da imkanı olmadığı için bilgisayar alamadığını die getirdi.

Aksu, bilgisayarını bağışlayan Özer'e teşekkür etti.

Çubuk Anadolu İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra bu yıl girdiği üniversiteye giriş sınavından elde ettiği başarıyla İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünü kazanan ve tarih öğretmeni olmak isteyen Halil İbrahim Aksu, yapılan desteğin eğitimlerini tamamlamaları ve hayallerine kavuşabilmek için çok önemli olduğunu söyledi.

Özer'e teşekkür eden Aksu, "Kısıtlı imkanlarla çalışarak 4 yıllık İstanbul Üniversitesini kazandım. Allah razı olsun dernek başkanımız aracı oldu ve Ünal Özer Bey, bana bilgisayar hediye etti. Allah razı olsun ondan, hem ben hem de kardeşim birlikte bu bilgisayarla derslerimizi artık çalışabileceğiz. O olmasaydı derslerimize çalışamayacaktık." dedi.

Bilgisayarla birlikte eğitimine yeniden başlama mutluluğu yaşadığını vurgulayan Rukiye Aksu da "Uzaktan eğitim ile lise okuyorum. Bilgisayar verdikleri için teşekkür ederim herkese. Hedefim KPSS'ye girmek ve bir kamuda yapabileceğim işe girmek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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