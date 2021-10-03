GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ BOĞAZINDAN YARALAYAN OTEL ÇALIŞANI TUTUKLANDI - Haberler
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GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ BOĞAZINDAN YARALAYAN OTEL ÇALIŞANI TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde güvenlik görevlisi F.A.'yı boğazından bıçaklamakla suçlanan temizlik çalışanı M.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde güvenlik görevlisi F.A.'yı boğazından bıçaklamakla suçlanan temizlik çalışanı M.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manavgat ilçesi Kızılot Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde temizlik görevlisi olarak çalışan M.G., önceki gün güvenlikteki F.A. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle M.G. yanındaki bıçakla F.A.'yı boğazından yaralayıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. F.A. ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma tarafından kısa sürede yakalanan M.G. işlemlerinin tamamlanması sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından 'kasten yaralama' suçundan nöbetçi sulh ceza hakimine çıkarılan M.G. tutuklandı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ BOĞAZINDAN YARALAYAN OTEL ÇALIŞANI TUTUKLANDI

GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ BOĞAZINDAN YARALAYAN OTEL ÇALIŞANI TUTUKLANDI

GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ BOĞAZINDAN YARALAYAN OTEL ÇALIŞANI TUTUKLANDI

GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ BOĞAZINDAN YARALAYAN OTEL ÇALIŞANI TUTUKLANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ BOĞAZINDAN YARALAYAN OTEL ÇALIŞANI TUTUKLANDI - Haberler
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