- Güvenlik görevlisinden kaçan hırsız polislere yakalandı

- Güvenlik görevlisinden kaçan hırsız polislere yakalandı Polonya'da bir marketten alkol çalan hırsız, kendisini kovalayan güvenlik görevlisinden kaçarken polislere denk geldi.

- Güvenlik görevlisinden kaçan hırsız polislere yakalandı

VARŞOVA - Polonya'da bir marketten alkol çalan hırsız, kendisini kovalayan güvenlik görevlisinden kaçarken polislere denk geldi. Kovalamaca anı polis aracındaki kamera tarafından anbean kaydedilirken, etkisiz hale getirilen hırsız gözaltına alındı.

Polonya'nın kuzeyindeki Gdansk kentinde talihsiz hırsızın polisle karşılaşma anları polis kamerasına yansıdı. Gdansk Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgilere göre kent merkezindeki bir marketten 65 zloti (yaklaşık 15 Euro) değerinde bir şişe alkol çalan hırsız marketten koşarak kaçtı. Olayı fark eden marketin güvenlik görevlisi hemen hırsızın peşine düştü. İkili arasında sokakta bir süre kovalamaca yaşandı. Elinde çaldığı alkol şişesiyle yolun karşısına koşan hırsız tam o esnada bir başka göreve gitmekte olan trafik polisi ekibine denk geldi. Yolun karşısına koşarak geçen kişiyi bir başka kişinin kovaladığını fark eden polisler, hemen polis aracından inerek olaya müdahale etti. Bu sırada çevredeki bir başka vatandaşın da kovalamacaya dahil olduğu gözlenirken, polisler hırsızı yakalamayı başardı. Talihsiz hırsızın polis ekiplerine denk geldiği kovalamaca anları polis aracındaki kamera tarafından kaydedildi.

Gözaltına alınan hırsızın ismi açıklanmazken, yapılan incelemesinde şahsın sicilinin kabarık olduğu ortaya çıktı. Daha önce de pek çok hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 24 yaşındaki şahsın karakolda imza verme zorunluluğu ve yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EBRU ORHAN