Oyuncu Gurur Aydoğan, ticarete atılmaya karar verdi
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Oyuncu Gurur Aydoğan, ticarete atılmaya karar verdi

20.10.2020 13:01 | Son Güncelleme: 20.10.2020 14:39

Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan, yakın dostu TRT ses sanatçısı İsmail Özkan'la Bebek'te objektiflere yansıdı. Oyunculuk yapan Aydoğan, ticarete atılacağını söyleyerek yeni işi hakkında bilgi verdi.

Ticaret yapmanın her zaman kafasında olduğunu söyleyen oyuncu Gurur Aydoğan "Kuracağım online site ve sosyal medya üzerinden tasarladığım spor ürünleri ile eşofmanları tüketici ile buluşturarak ticarete atılmayı düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda başka ticari alanlarda da kendimi göstermek istiyorum" dedi.

SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİNDE OYNADI

Oyunculuk yapan Gurur Aydoğan, son olarak FOX TV'de yayınlanan ve başrolünde Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in olduğu Seni Çal Kapımı dizisine konuk oyuncu olarak katılmıştı.

Gurur Aydoğan: Ticarete atılıyorum
Oyuncu Gurur Aydoğan, ticarete atılmaya karar verdi
Oyuncu Gurur Aydoğan, ticarete atılmaya karar verdi

Kaynak: Snob Magazin

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Haber Yorumları (2)
BEN BU COCUGUN RAHMETLİDEN OLDUGUNA PEKTE: iNANMIYOM ZERRE KADAR HiC OYA HANIMA BENZEMiYO EN AZINDA GöZLERi BiRAZCIK BENZEMEZMi??? BELLiKi RAHMETLi BUNU DAHA BEBEKKEN EVLATLIK EDiNMiS
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OSMAN KARTAL.: ticaret ticarettir. belki bey kısmını yapar
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500
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