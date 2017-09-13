Gürün'de Ücretsiz Kanser Taraması

Gürün ilçesinde, Sağlık Bakanlığına ait "Pembe Prenses" kanser tarama aracı tarafından ücretsiz olarak kanser taraması yapılacak.



Gürün Sağlık Müdürü Fatih Uğur, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanlığı tarafından Türkiye'de 10 ilde yapılan bu hizmetten vatandaşların faydalanması gerektiğini söyledi



Gürün'de iki hafta boyunca kalacak kanser tarama aracında 40-69 yaş aralığındaki kadınlara son model dijital mamografi çekimiyle meme kanseri taraması yapılacağını belirten Uğur, kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekti.



Meme kanseri için yapılan çekimlerin, Hacettepe'de kurulan teknokente gönderildiğini ifade eden Uğur, "Ücretsiz mamografi çekimi ve kanser tarama testlerinin yapıldığı kanser tarama tırı, iki hafta boyunca mesai saatleri arasında ilçe terminali bahçesinde vatandaşlarımıza hizmet verecektir." dedi.