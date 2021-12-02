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Gürün'de kış lastiği denetimleri sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Gürün'de kış lastiği denetimleri sürüyor

Sivas'ın Gürün ilçesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından geçtiğimiz gün başlatılan kış lastiği denetimleri sürüyor.

GÜRÜN, SİVAS (İHA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından geçtiğimiz gün başlatılan kış lastiği denetimleri sürüyor.

1 Aralık 2021-1 Nisan 2022 tarihleri arasında karayollarında şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği kullanma zorunluluğu başladı. Bu kapsamda polis ve jandarma ekipleri de denetimlerine başladılar. Sivas'ın Gürün ilçesinde de soğuk hava şartlarında karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı olası trafik kazalarının önlenmesi amacıyla trafik polislerince ticari araçların kış lastiği olup olmadığı kontrol edilerek lastiklerin diş derinlikleri incelendi. Kayseri-Malatya karayolu üzerinde yapılan denetlemede ekipler kış lastiği kullanımına yönelik sürücüleri bilinçlendirerek uyarılarda bulundu. Denetimlerin devam edeceği belirtildi. - SİVAS

Gürün'de kış lastiği denetimleri sürüyor

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