Gürün'de "Kariyer Günleri"

Gürün ilçesinde "Kariyer Günleri" etkinliği düzenlendi.

Gürün Meslek Yüksekokulu Osman Boyraz Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe konuşmacı olarak Gürün Kaymakamı Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Nami Çiftçi, katıldı.

Aytemür, öğrencilere çok çalışmaları tavsiyesinde bulunarak, doğru hedefler üzerine geleceklerini planlamaları önerisinde bulundu.

Çiftçi ise öğrencilere çok kitap okumalarını tavsiye ederek, "Her kitabı okuyun her düşünceyi dinleyin ve her görüşe itibar edin. Onların hepsinin bileşkesi sizin yön pusulanız ve yol haritanız olsun. Cennet vatanımızın sizlere emanet olduğunu ve ülkemizin sizlerin omzunda yükseleceğini asla unutmayın." diye konuştu.

Program sonunda konuşmacılara teşekkür belgeleri verildi.

Gürün Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hidayet Takçı, katılımcılara teşekkür etti.

Etkinliğe öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.