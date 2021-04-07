Gürsel Aksel kimdir? Gürsel Aksel'in hayatı ve biyografisi! Gürsel Aksel nereli, hangi takımda forma giydi?

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Gürsel Aksel geliyor. Peki, Gürsel Aksel kimdir, aslen nereli, hangi takımlarda forma giymiştir, mevkisi ne, kaç yaşında vefat etti? Gürsel Aksel'in hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde.

Türk millî futbolcu ve teknik direktör Gürsel Aksel'in hayatı, biyografisi ve futbol kariyeri merak edildi. Gürsel Aksel hangi takımlarda forma giydi, toplam gol sayısı ve asisit sayısı kaçtır?

GÜRSEL AKSEL KİMDİR?

Gürsel Aksel (10 Mayıs 1937, Uzunköprü - 13 Ekim 1978, Rize), Türk millî futbolcu ve teknik direktör.

FUTBOLCULUK KARİYERİ

Kulüp takımları kariyeri

Manisa Gençlikspor'dan Göztepe'ye transfer oldu, aralıksız 17 yıl bu takımda oynadı ve 11 yıl kaptanlığını yaptı. Göztepe formasıyla 390 maçta 79 gol attı. Millî formayı 15 kez giydi. Futbolu 1972'de bıraktıktan sonra antrenörlük yaptı.

Millî takım kariyeri

5 kez millî takımlara çağrılan Gürsel Aksel, 2 kez Türkiye U-21 ve 3 kez de Türkiye A forması olmak üzere toplam 5 kez millî formayı giymiştir ve müsabakalarda 1 gol kaydetmiştir. Bu karşılaşmalardan hariç 12 kez Türkiye Ordu millî takımı için oynamıştır.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

1975-76 sezonunun son dört haftasında Göztepe'yi çalıştıran Aksel, daha sonra Orduspor, Boluspor ve Çaykur Rizespor'u çalıştırdı. 13 Ekim 1978'de Rizespor'u çalıştırırken bir benzin istasyonundaki patlama sonucu hayatını kaybetti.

HATIRASI

Gürsel Aksel, İzmir'in sembol futbolcularından biri oldu ve ölümünün ardından 23 Kasım 1978'de adı Göztepe Stadı'na verildi. 2015'te yıkılan bu stadın yerine yapılan ve 2020 yılında açılan Gürsel Aksel Stadyumu'nda da Aksel'in adı yaşatıldı.