Gürsel Aksel kimdir? Gürsel Aksel'in hayatı ve biyografisi! Gürsel Aksel nereli, hangi takımda forma giydi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gürsel Aksel kimdir? Gürsel Aksel'in hayatı ve biyografisi! Gürsel Aksel nereli, hangi takımda forma giydi?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Gürsel Aksel kimdir? Gürsel Aksel'in hayatı ve biyografisi! Gürsel Aksel nereli, hangi takımda forma giydi?

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Gürsel Aksel geliyor. Peki, Gürsel Aksel kimdir, aslen nereli, hangi takımlarda forma giymiştir, mevkisi ne, kaç yaşında vefat etti? Gürsel Aksel'in hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde.

Türk millî futbolcu ve teknik direktör Gürsel Aksel'in hayatı, biyografisi ve futbol kariyeri merak edildi. Gürsel Aksel hangi takımlarda forma giydi, toplam gol sayısı ve asisit sayısı kaçtır?

GÜRSEL AKSEL KİMDİR?

Gürsel Aksel (10 Mayıs 1937, Uzunköprü - 13 Ekim 1978, Rize), Türk millî futbolcu ve teknik direktör.

Gürsel Aksel kimdir? Gürsel Aksel'in hayatı ve biyografisi! Gürsel Aksel nereli, hangi takımda forma giydi?

FUTBOLCULUK KARİYERİ

Kulüp takımları kariyeri

Manisa Gençlikspor'dan Göztepe'ye transfer oldu, aralıksız 17 yıl bu takımda oynadı ve 11 yıl kaptanlığını yaptı. Göztepe formasıyla 390 maçta 79 gol attı. Millî formayı 15 kez giydi. Futbolu 1972'de bıraktıktan sonra antrenörlük yaptı.

Millî takım kariyeri

5 kez millî takımlara çağrılan Gürsel Aksel, 2 kez Türkiye U-21 ve 3 kez de Türkiye A forması olmak üzere toplam 5 kez millî formayı giymiştir ve müsabakalarda 1 gol kaydetmiştir. Bu karşılaşmalardan hariç 12 kez Türkiye Ordu millî takımı için oynamıştır.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

1975-76 sezonunun son dört haftasında Göztepe'yi çalıştıran Aksel, daha sonra Orduspor, Boluspor ve Çaykur Rizespor'u çalıştırdı. 13 Ekim 1978'de Rizespor'u çalıştırırken bir benzin istasyonundaki patlama sonucu hayatını kaybetti.

HATIRASI

Gürsel Aksel, İzmir'in sembol futbolcularından biri oldu ve ölümünün ardından 23 Kasım 1978'de adı Göztepe Stadı'na verildi. 2015'te yıkılan bu stadın yerine yapılan ve 2020 yılında açılan Gürsel Aksel Stadyumu'nda da Aksel'in adı yaşatıldı.

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Hazal Kaya Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Diego Ozan Tufan Caner Erkin Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gürsel Aksel kimdir? Gürsel Aksel'in hayatı ve biyografisi! Gürsel Aksel nereli, hangi takımda forma giydi? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 21:36:36. #1.14#
title