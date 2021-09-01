Gürpınar'da asfalt çalışması

Van'ın Gürpınar Belediyesi, 5.5 kilometre uzunluğundaki Bölmeçalı Mahallesi yolunu asfaltladı.

Van'ın Gürpınar Belediyesi, 5.5 kilometre uzunluğundaki Bölmeçalı Mahallesi yolunu asfaltladı.

Fen İşleri Müdürlüğü, mevcut yollarda yenileme ve yol ağını genişletmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bölmeçalı Mahallesi'nde yürütülen asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, ekiplerin inşaat sezonunun ilk gününden bu yana çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

İlçenin her bölgesine hizmet götürmeye çalıştıklarını anlatan Tanış, "Yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında Bölmeçalı Mahallesi'nin yolunu belediye öz kaynağımızla asfaltlıyoruz. İhtiyaç bulunan birçok mahalle yolumuzun olduğunu biliyoruz. Bu yolları da asfaltla buluşturmak için hem kendi kaynağımız hem de Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Mahallelerinde yürütülen çalışmalardan memnun olduklarını belirten Bölmeçalı Mahalle Muhtarı Abdulaziz Balıkçı da Tanış'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çelik