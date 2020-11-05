Gürpınar Belediyesi Gençlik Meclisi Eğitim Toplantısı
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Gürpınar Belediyesi Gençlik Meclisi Eğitim Toplantısı

05.11.2020 16:25 | Son Güncelleme: 05.11.2020 16:30
Gürpınar Belediyesi Gençlik Meclisi Eğitim Toplantısı

Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından gençlerin kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almaları amacıyla kurulan gençlik meclisinin eğitim toplantısı düzenlendi.

Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından gençlerin kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almaları amacıyla kurulan gençlik meclisinin eğitim toplantısı düzenlendi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce çalışmalarına bir yıl önce Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'ın talimatlarıyla başlanan mecliste, gençler sorun ve taleplerini bildirerek karar alma sürecine katılım sağlıyorlar. Kültür merkezinde düzenlenen eğitim toplantısına 79 mahallede yer alan Gürpınar Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri katıldı.

Programda konuşan AK Parti MKYK Üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, gençlerin yerel yönetimlerde söz sahibi olmalarının çok önemli olduğunu belirtti. Gürpınar Belediyesinin bu konuda büyük bir mesafe kat ettiğini belirten Gülaçar; gençlere doğruluk, güven ve mütevazi olmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ise gençleri kucaklayan ve onların fikirlerini önemseyen bir yönetim sergilediklerini belirtti. İstihdama yönelik mega projelerin devam ettiğini aktaran Başkan Tanış, "Gençlerimiz bizim için çok kıymetli. Bundan sonra kahve köşelerinde oturmalarına gönlümüz razı değil. Artık Gürpınar'da istihdam ve üretim konuşuluyor. Bunun için her alanda milletvekillerimizle birlikte ilçemizin kalkınması için mücadele veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Bu kalkınma hamlesinde siz gençlerle birlikte ilçemizi yeniden inşa ve ihya edeceğiz" diye konuştu.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği program soru cevap kısmı ile sona erdi.

Programa AK Parti Gürpınar İlçe Başkanı Taha Güngör, milletvekili danışmanı Erol Baykara, belediye meclis üyeleri ile çok sayıda gençlik meclisi temsilcisi katıldı. - VAN

Gürpınar Belediyesi Gençlik Meclisi Eğitim Toplantısı
Gürpınar Belediyesi Gençlik Meclisi Eğitim Toplantısı
Gürpınar Belediyesi Gençlik Meclisi Eğitim Toplantısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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