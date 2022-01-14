Güroymak'taki köy okulunda öğrenciler karın keyfini çıkardı

Güroymak ilçesine bağlı Özkavak Köyü İlk ve Ortaokulu öğrencileri, kar yağışı sonrası oyunlar oynayarak gönüllerince eğlendi.

Kar yağışının etkili olduğu Özkavak köyünde, öğretmenler, öğrencileri sınav stresinden uzaklaştırmak için kar fırsatını değerlendirerek, etkinlik gerçekleştirdi.

Kardan adam ve çeşitli figürler yapan öğrenciler, eğlenceli vakit geçirdi.

Okul müdürü Kadir Çetin, öğrencilerin kardan yaptıkları figürlerle tüm hünerlerini sergilediğini belirterek "Hep beraber eğlendik. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinliğimizde öğrencilerimiz güzel zaman geçirdi" dedi.

AA / Filit Gülelçin - Son Dakika Haberleri

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