Güroymak'ta soğuk hava nedeniyle şebeke boruları dondu
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Güroymak'ta soğuk hava nedeniyle şebeke boruları dondu

04.02.2021 13:19 | Son Güncelleme: 04.02.2021 13:22
Güroymak'ta soğuk hava nedeniyle şebeke boruları dondu

Bitlis'in Güroymak ilçesinde soğuk hava nedeniyle donan şebeke boruları belediye ekiplerinin çalışması sonucu açıldı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde soğuk hava nedeniyle donan şebeke boruları belediye ekiplerinin çalışması sonucu açıldı.

Belediye Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kavunlu köyünün içme suyu ihtiyacını karşılayan borulardaki buzları çözmek için çalışma başlattı.

Boruları ısıtarak buzların erimesini sağlayan ekipler, hat üzerindeki arızaları da onardı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emre Zeyrek, ilçe sakinlerinin su sıkıntısı yaşamaması ekiplerin çalışma yürüttüğünü belirterek, "Ekiplerimiz olası olumsuzluklara karşı ısıtma sistemlerini kurarak tedbir almayı ihmal etmedi. Zorlu hava şartlarında vatandaşımızın mağdur olmaması için çalışmalarımız gece gündüz devam ediyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filit Gülelçin

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