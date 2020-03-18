Güroymak'ta sağanak taşkına neden oldu Bitlis'in Güroymak ilçesinde etkili olan sağanak taşkınlara yol açtı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde etkili olan sağanak taşkınlara yol açtı.

Belediye Başkanı Hikmet Taşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede 2 gündür aralıksız yağan yağmur ve eriyen kar suları nedeniyle bazı mahallelerde derelerin taştığını söyledi.

Şiddetli yağış sonucu derelerin taşmasından dolayı bazı mahallelerin etkilendiğini belirten Taşdemir, "Konuyla ilgili DSİ Bitlis Şube Müdürlüğü ile görüşülerek taşkınlara neden olan bölgelerde kontroller yapıldı. Bitlis'ten gelen görevliler notlarını alarak Bölge Müdürlüğüne ileteceklerini söylediler. Belediye olarak halkımızın yanındayız ve tedbirlerin alınması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Kanallarda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle belediye hoparlöründen, vatandaşların çocuklarını kanallardan uzak tutmaları uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA