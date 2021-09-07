Güroymak'ta eski okul binası öğrenciler için spor alanına dönüştürüldü
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Güroymak'ta eski okul binası öğrenciler için spor alanına dönüştürüldü

Güroymak'ta eski okul binası öğrenciler için spor alanına dönüştürüldü
Anadolu Ajansı / Filit Gülelçin - Haberler | Güncel

Güroymak ilçesine bağlı Özkavak köyündeki eski okul binası tadilattan geçirilerek öğrenciler için spor alanına dönüştürüldü, bahçede ise yeşillendirme çalışması yapıldı.

Güroymak ilçesine bağlı Özkavak köyündeki eski okul binası tadilattan geçirilerek öğrenciler için spor alanına dönüştürüldü, bahçede ise yeşillendirme çalışması yapıldı.

Özkavak Köyü İlkokulunda görevli beden eğitimi öğretmeni Mehmet Öner ve eşi matematik öğretmeni Sema Öner, eski okul binasını spor alanına dönüştürmek amacıyla tadilattan geçirdi.

Mehmet Öner, yaptığı açıklamada, uzun süren pandemi sürecinden sonra öğrencileri farklı bir mekanla karşılamak istediklerini belirterek, öğretmenlerin yardımıyla da öğrenciler için bir spor alanı hazırladıklarını söyledi.

Okul Müdürü Kadir Çetin ise okulda spor alanı oluşturan ve yeşillendirme çalışması yapan Mehmet Öner ve eşi Sema Öner'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filit Gülelçin

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Güroymak'ta eski okul binası öğrenciler için spor alanına dönüştürüldü - Haberler
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