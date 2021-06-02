Güroymak'ta bozulan yollar onarılıyor
Bitlis'in Güroymak ilçesinde belediye ekipleri tahrip olan mahalle yollarında onarım çalışmalarını sürdürüyor.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde belediye ekipleri tahrip olan mahalle yollarında onarım çalışmalarını sürdürüyor.
Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Emre Zeyrek, ilçedeki mahallelerde devam eden kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını inceledi.
Zeyrek, vatandaşların yoğun kullandığı yolları parke taşı ile yenilediklerini söyledi.
Yapılacak çalışma ile ilçenin modern görünüme kavuşacağını belirten Zeyrek, sezon boyunca projelerin devam edeceğini kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Filit Gülelçin