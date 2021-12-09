Güreş festivalinde bariyerleri kıran boğa seyircilere saldırdı

İspanya'da düzenlenen boğa güreşi festivalinde bir boğa bariyerleri kırarak çevredeki seyircilere saldırdı.

İspanya'nın Valladolid şehrindeki Pollos kasabasında yapılan boğa güreşleri festivalinde boğalardan biri güvenlik bariyerini kırarak seyircilere saldırdı. Çevredekilerden bazıları paniğe kapılarak kaçarken, bazıları ise metal bariyerlerde bulunan kapının ardına sığındı. Kızgın boğa ise, demir kapıyı iterek seyircileri sıkıştırdı. Olayda yaralanan olmazken, kızgın boğa yakalanarak festival alanına geri götürüldü.

İspanya Hayvan İstismarı Karşıtı Partisi (PACMA) tarafından yapılan açıklamada, yaşanan olay kınanarak, hayvanlar için bir şiddet ve ölüm anlamına gelen boğa güreşlerinin insanlar için de tehlikeli olduğu için yasaklanması gerektiği belirtildi.

Öte yandan, geçtiğimiz ekim ayında İspanya'nın Onda şehrinde yapılan boğa güreşleri festivalinde 55 yaşındaki bir adam boğanın saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmişti.

(Saim Sevinç/İHA)