Gürcistan'da seçmeli yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrenciler için şiir yarışması yapıldı

Gürcistan'daki devlet okullarında seçmeli yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin katılımıyla şiir yarışması düzenlendi.

Gürcistan'daki devlet okullarında seçmeli yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin katılımıyla şiir yarışması düzenlendi.

"Tercihim Türkçe Projesi" kapsamında devlet okullarında seçmeli yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrenciler, Yunus Emre ile ünlü Gürcü yazar Şota Rustaveli'nin şiirlerini okudu.

Tiflis Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen programa YEE Tiflis Koordinatörü Ali Oğuzhan Yüksel, Türkçe ve Gürcüce dil uzmanları ve öğrenciler katıldı.

Yüksel, yarışma başlamadan önce yaptığı konuşmada Yunus Emre ile Şota Rustaveli'nin Türkiye ile için önemli isimlerin olduğuna dikkati çekerek, onlar adına bugün bu yarışmasının düzenlenmesinin gurur verici olduğunu belirtti.

Yaklaşık iki saat süren yarışmada öğrenciler Türkçe ve Gürcüce şiirler okudu. Jüri üyeleri tarafından verilen puanlara göre yarışmada birinci, ikinci ve üçüncü olan öğrencilere para ödülü verildi.

Yarışmaya katılan tüm öğrencilere sertifika ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili