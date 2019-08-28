Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili: Gürcistan Avrupa'yı seçti

28.08.2019 18:15

Gürcistan'ın kuzeybatısındaki Abhazya, geçtiğimiz hafta sonu cumhurbaşkanını seçti. Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, euronews'e özel verdiği mülakatta Abhazya'daki bu seçimi Gürcistan'ın ulusal egemenliğinin ihlali olarak nitelendirdi. Gürcistan'ın yüzünü Avrupa'ya çevirdiğini vurgulayan Zurabişvili, tüm engellere karşın Avrupa yolunda ilerlemeye devam edeceklerini ifade etti. Gürcistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı olan Zurabişvili, Rusya'nın tutumunu değiştirmesi koşuluyla komşularıyla diyaloğa açık olduklarını söyledi.



Anelise Borges, euronews: Venezuela, Nikaragua, Suriye ve tabii ki Rusya gibi bazı ülkeler dışında uluslararası kamuoyu Abhazya'yı Gürcistan'ın bir parçası olarak tanıyor ve bağımsız bir devlet olarak görmüyor. Bu elbette bir sorun. Abhazya ve Güney Osetya, oldukça güçlü olan komşunuz Rusya ile ilişkilerinizdeki ana sorunlardan biri. İki ülke arasındaki kısa ancak bedeli oldukça ağır olan savaşın üzerinden 10 yıl geçti. Yapılan seçim hakkındaki görüşlerinizi ve bu iki tartışmalı bölgedeki politikanızı biraz anlatır mısınız? Euronews.com'da Görüntüle