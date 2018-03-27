Gürçayır'a Aile Sağlığı Merkezi Yapılıyor
Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Gürçayır beldesine aile sağlığı merkezi yapımına başlandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Gürçayır beldesine aile sağlığı merkezi yapımına başlandı.
Kayseri-Sivas karayolu üzerinde, belde girişindeki belediye hizmet binası yanındaki yaklaşık 2 dönümlük arazide aile sağlığı merkezi yapılacak. İnşa çalışmaları başlayan aile sağlık merkezi, 300 metrekare kapalı alana sahip olacak.
Gürçayır Belde Belediye Başkanı Osman Özkan, yaptığı açıklamada, binanın yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.
Özkan, aile sağlığı merkezinin beldeye kazandırılmasında emeği geçen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Davut Gül, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş ve diğer yetkililere teşekkürlerini ifade etti.