Gürbüz Çapan kimdir? Gürbüz Çapan kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi

Eski Esenyurt Belediye Başkanı olan Gürbüz Çapan kimdir? Gürbüz Çapan kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi

Büyükçekmece'de hekimlik yaptığı dönemde, Eski Esenyurt Belediye Başkanı seçilen Gürbüz Çapan kimdir? Gürbüz Çapan kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi

GÜRBÜZ ÇAPAN KİMDİR?

19 Mayıs 1955 yılında Kars'ın Çıldır ilçesinde doğdu. Orta öğretimini Kars'ta, üniversiteyi Diyarbakır Tıp Fakültesi'nde okudu. Askerliğini Trabzon'da, mecburi hizmetini Giresun'da yaptı.

Büyükçekmece'de hekimlik yaptığı dönemde, Esenyurt'ta girdiği seçimleri kazandı.

1989-2004 yılları arasında üç dönem Esenyurt Belediye Başkanlığı görevini sürdürdü. "Çamur kent" olarak bilinen Esenyurt'u modern bir yerleşke haline getirdi.

En büyük eksiklik olarak gördüğü kültür ve eğitim konularında büyük adımlar attı. Esenyurt'a 20 okul ve kültür merkezleri kazandırdı.

Esenkent, Boğazköy ve Beylikdüzü projelerini oluşturan ve hayata geçiren ekibe başkanlık etti ve bu ekiple birlikte kentsel oluşum mucizesinin altına imzasını attı.

Bu başarılı çalışmalar sadece yerel ve ulusal basınımızın değil, yabancı yayın organlarının da büyük ilgisini çekti.

Projeler, Habitat ve Dünya Kentleşme Ödülü aldı. Küba'nın efsanevi lideri Fidel Castro'dan devraldığı Dünya Sosyalist Delegeler Birliği Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Siyaset ve belediyecilik konularında çalışmalarını sürdüren Dr. Gürbüz Çapan, Cumhuriyet Halk Partisi üyesidir.

Halen sorumlu yurttaşlık görevini yapmakta, yaşamaktadır.Gürbüz Çapan haberleri için tıklayın