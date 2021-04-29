Gürbulak Sınır Kapısı'nda 153 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirildi
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Gürbulak Sınır Kapısı'nda 153 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirildi

Gürbulak Sınır Kapısı'nda 153 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Sınır Kapısı'nda İran'dan Türkiye'ye giriş yapan bir tırda yapılan aramada, ceviz kabuklarının içerisine gizlenmiş 153 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Sınır Kapısı'nda İran'dan Türkiye'ye giriş yapan bir tırda yapılan aramada, ceviz kabuklarının içerisine gizlenmiş 153 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri istihbarat çalışması sonucunda İran'dan giriş yapan ceviz yüklü bir tırı durdurdu.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen arama kararının ardından ekipler, dorse de ceviz dolu çuvalları aşağıya indirerek detaylı arama yaptı.

Ekipler, 87 çuval içerisinde ceviz kabuklarına gizlenmiş 153 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan B.G, Ö.K. ve A.H. adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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