Gurbetçi ailenin bağışıyla açılan kuyu ile Afrikalılar temiz suya kavuştu
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Gurbetçi ailenin bağışıyla açılan kuyu ile Afrikalılar temiz suya kavuştu

Gurbetçi ailenin bağışıyla açılan kuyu ile Afrikalılar temiz suya kavuştu
Anadolu Ajansı / Muhammed Şamil Aliağaoğlu - Haberler | Güncel

Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonunun gurbetçi bir ailenin bağışı ile Çad'ın başkenti Encemine'de açtığı "Yunus Emre" adı verilen kuyu sayesinde Afrikalılar temiz suyla buluştu.

Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonunun gurbetçi bir ailenin bağışı ile Çad'ın başkenti Encemine'de açtığı "Yunus Emre" adı verilen kuyu sayesinde Afrikalılar temiz suyla buluştu.

Asya ve Afrika'nın birçok bölgesinde sağlık, barınma, gıda dağıtımı ve acil insani yardım faaliyeti yürüten Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu, susuzluk yaşanan bölgelerde de hayırseverlerin bağışlarıyla su kuyuları açıyor.

Avrupa'da yaşayan gurbetçi bir ailenin bağışı ile Encemine kırsalında 650 kişinin yaşamını sürdürdüğü bölgede açılan kuyu sayesinde Afrikalı Müslümanların su ihtiyacı karşılandı.

Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu Genel Başkanı Cahit Ataş, gazetecilere, çeşitli yardım faaliyetleri yürüttüklerini, bunlardan en önemlisinin de su kuyusu açmak olduğunu söyledi.

Ataş, kendilerine bağışta bulunan yardımseverlerin aracılığıyla faaliyetlerini aralıksız yürüttüklerini ifade ederek, son olarak Çad'ın başkenti Encemine kırsalındaki Chegemen kasabasında "Yunus Emre" adı ile su kuyu açtıklarını belirtti.

"Bu kasabada 650 insan yaşıyor ve 250'ye yakın çocuk var. Kilometrelerce yol giderek bidonlarla temiz su getiriyorlar." diyen Ataş, suyun onlar için önemine değindi.

Ataş, "Uzaklara gidip su getirmek için artık yürümeyecekler, kirli su içmeyecekler. Zira içtikleri kirli sular mikrop taşıdığı için karınları şişiyor ve çeşitli hastalıklara yol açıyordu. İçtikleri kirli sulardan dolayı birçok insan vefat ediyordu, sağlık sorunları oluyordu. Avrupa'dan bizlere bağış yapan Öztürk ailesine teşekkür ediyoruz. Onların bağışlarıyla burada bir su kuyusu açabildik." diye konuştu.

Faaliyetlerin Asya'da Afrika'da aralıksız devam ettiğini aktaran Ataş, bağışlarıyla su kuyusu açtırmak isteyenlerin kendileri ile irtibata geçebileceğini kaydetti.

Ataş, "Afrika'da ve Asya'da yüz binlerce insanın su kuyusu ihtiyacını karşıladık. Bağış yapanlara teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Şamil Aliağaoğlu

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