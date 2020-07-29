Gupse Özay ve Barış Arduç'un nikah detayları belli oldu ÖZEL HABER... 2014 yılında sette başlayan aşklarını mutlu bir şekilde sürdüren Gupse Özay-Barış Arduç çiftinin evleneceği haberi gündeme bomba gibi düştü. Snob Magazin, sürpriz nikahın detaylarına ulaştı...

Snob Magazin'in özel haberine göre; Barış Arduç ve Gupse Özay, bu akşam Çeşme'deki yazlıklarında hayatlarını birleştirecek.

NİKAHA SINIRLI SAYIDA İNSAN KATILACAK

Çiftin nikahına, nikah memuru ve şahitlerin yanı sıra sınırlı sayıda aile üyeleri katılım gösterecek. Özay ve Arduç'un nikaha katılacak aile üyelerini hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda önceden uyardığı öğrenildi.

BU SENE DÜĞÜN HAYAL...

Barış Arduç ve Gupse Özay çiftinin, Covid-19 salgını nedeniyle bu sene düğün yapmayacağı öğrenildi. Çiftin önümüzdeki yıl görkemli bir düğün yapması bekleniyor.





BALAYINA ÇIKMAYACAKLAR

Çift balayı içinde herhangi bir plan yapmadı. Arduç ve Özay, evlendikten sonrada Çeşme'de yazlıklarında tatil yapmayı sürdürecek.

'GÜNÜ GELDİĞİNDE EVLENİRİZ' DEMİŞTİ

Barış Arduç, geçtiğimiz yıllarda 'evlilik' iddiaları hakkında, "Günü geldiğinde haberiniz olur. Ben bu konuları çok konuşmayı sevmiyorum. Vakti geldiğinde sizinle paylaşırız. Mutluluk paylaştıkça çoğalan bir şeydir." demişti.

Kaynak: Snob Magazin