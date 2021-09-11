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Gupse Özay'dan kura itirafı

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Gupse Özay'dan kura itirafı

Yazdığı filmlerle büyük gişe başarıları yakalayan ve sinema tarihine adını yazdıran ünlü oyuncu Gupse Özay, senaryoları nasıl yazdığını ilk kez açıkladı. İşte detaylar...

Kuklaların en delikanlısı 'Dayı'nın GAİN'de yayınlanan canlı talkshow programının ilk bölümüne Gupse Özay konuk oldu. İlk bölüm özelinde Gain'in tüm kullanıcılarına ücretsiz olarak yayınlanan Dayı Şov; farklı Oyunlar, yarışmalar, skeçlerle ve Gupse Özay'ın enerjisiyle izleyiciyi cuma eğlencesiyle buluşturdu.

Neşeli haliyle dikkat çeken oyuncu, senaryo yazım sürecinde genelde, "Tanıdığım bildiğim dünyaları yazıyorum. Arkadaşlarımdan, akrabalardan, komşulardan ve tanıdıklarımdan ilham alıyorum. Yazmaya başlamadan önce de genelde her zaman iki hikaye oluyor kafamda. Onları kağıda yazar, kura çekerim. Kurada hangisini seçersem onu yazmaya devam ederim. Genelde de doğru seçimler olur bunlar" diyerek, senaryo yazımındaki ritüellerini aktardı.

Programın soru cevap bölümünde gelen sorulara da açık yüreklilikle cevap veren Özay, son zamanlarda ağırlıklı olarak sinema projelerinde yer almasıyla ilgili olarak, "Benim ilk dizim 'Yalan Dünya' dizisiydi. Çok keyif aldığım ve eğlendiğim bir tecrübe oldu benim için ama sinemayı daha çok sevdim. Sinema ile devam ederim yüksek ihtimal ama dijital platformlarda yayınlanacak projeler neden olmasın" diyerek, dijital platformlardan gelecek projelere sıcak baktığının altını çizdi. Özay, 'Deliha' serileri, 'Görümce' ve 'Eltilerin Savaşı' filmiyle büyük başarı yakalamıştı.
Gupse Özay'dan kura itirafı

Gupse Özay'dan kura itirafı

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Haber: Gupse Özay'dan kura itirafı - Haberler Magazin
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