Güpegündüz nasıl yazılır? TDK'ya göre güpegündüz mü, Güpe gündüz mü? Güpegündüz ne demek? Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "güpegündüz". Peki, güpe gündüz nasıl yazılır? TDK'ya göre güpegündüz mü, güpe gündüz yazılır?

Güpegündüz kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki güpegündüz TDK'ya göre nasıl yazılır? Güpe gündüz nasıl yazılır? Güpegündüz mü, güpe gündü mü? TDK'ya göre güpegündüz kelimesinin doğru yazılışı haberimizde. TDK'YA GÖRE GÜPE GÜNDÜZ NASIL YAZILIR? Güpe gündüz: Yanlış Güpegündüz: Doğru GÜPEGÜNDÜZ İLE ÖRNEK CÜMLELER Güpegündüz: zarf, (güpe'gündüz) Ortalık iyice aydınlıkken, iyice gündüzken, dalgündüz: "O gün güpegündüz İstanbul'un üstünde düşman tayyareleri dolaştılar." - Yahya Kemal Beyatlı