Günün spor haberleri! 19 Kasım Cuma spor gündeminde neler olacak?

19 Kasım Cuma spor gündeminde neler olacak ve bugün spor dünyasında hangi konular trend olacak merak ediliyor. Spor, gündemi yakından takip edilirken 19 Kasım spor dünyasında neler olacak merak edildi. Peki, bugün neler olacak?

19 KASIM CUMA GÜNÜN SPOR HABERLERİ

1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Anadolu Efes, Fransa'nın AS Monaco takımını Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk edecek; Fenerbahçe Beko, deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.15/Kaunas/21.45)

2- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10. haftası, Sarıyer Belediyespor-Türk Hava Yolları maçıyla başlayacak.

(İstanbul/20.30)

3- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nın 3. tur rövanşında Ankara Yenimahalle, İsveç'in Kristianstad takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

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