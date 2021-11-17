Günün spor haberleri! 17 Kasım Çarşamba spor gündeminde neler olacak?

17 Kasım Çarşamba spor gündeminde neler olacak ve bugün spor dünyasında hangi konular trend olacak merak ediliyor. Spor, gündemi yakından takip edilirken 16 Kasım spor dünyasında neler olacak merak edildi. Peki, bugün neler olacak?

17 KASIM ÇARŞAMBA GÜNÜN SPOR HABERLERİ

1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

2- Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, İspanya'nın Gran Canaria takımını ağırlayacak.

(Bursa/20.00)

3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Beşiktaş Icrypex, deplasmanda Litvanya'nın Rytas takımıyla karşılaşacak.

(Vilnius/20.30)

4- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Hollanda'nın ZZ Leiden takımını konuk edecek.

(İstanbul/17.00)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasından ertelenen Nesibe Aydın-Elazığ İl Özel İdare maçı yapılacak.

(Ankara/16.00)

6- Voleybol Erkekler CEV Kupası'nın eleme turu rövanşında Arkas Spor, Slovakya'nın Rieker UJS takımını konuk edecek; Kadınlar CEV Kupası eleme turu ilk maçında ise Eczacıbaşı Dynavit, Sırbistan'ın Zeleznicar takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(İzmir/19.00/Lajkovac/21.00)

7- Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası 32'li finaller turu ilk maçında Halkbank, Bulgaristan'ın Marek Union-Ivkoni takımını, Kadınlar CEV Challenge Kupası 16'lı finaller turu ilk maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bosna Hersek'in OK Gacko ekibini ağırlayacak.

(Ankara/17.30/Aydın/19.00)

8- Futbolda TFF 3. Lig 2. Grup'ta 13. hafta maçları yapılacak.

#BizimÇocuklar Dünya Kupası Elemeleri G grubu son maçında #Karadağ 'ı 2-1 mağlup etti ve play-off'larda mücadele hakkı elde etti.



????Sizce maçın futbolcusu kimdi? — Haberler (@Haberler) November 16, 2021

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