Günün spor haberleri! 16 Kasım Salı spor gündeminde neler olacak?

16 Kasım Salı spor gündeminde neler olacak ve bugün spor dünyasında hangi konular trend olacak merak ediliyor. Spor, gündemi yakından takip edilirken 16 Kasım spor dünyasında neler olacak merak edildi. Peki, bugün neler olacak?

16 KASIM PAZARTESİ GÜNÜN SPOR HABERLERİ

1- A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki son maçında deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da karşılaşmayı Podgorica Şehir Stadı'nda takip edecek.

(Podgorica/22.45)

- 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde grup mücadelesi D, E ve G gruplarında yapılacak toplam 7 maçla tamamlanacak.

2- Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda Alanya'da Danimarka'yı konuk edecek.

(Antalya/20.00)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih takımıyla karşılaşacak.

(Münih/22.30)

4- Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nda Türk Telekom, Rusya'nın Lokomotiv Kuban takımını konuk edecek.

(Ankara/20.00)

5- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Darüşşafaka, deplasmanda İtalya'nın Happy Casa Brindisi takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Brindisi/22.30)

6- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 8. haftasında İzmir Büyükşehir Belediyespor-EGO Spor maçı yapılacak.

(İzmir/17.00)

7- 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 9. Grup'taki 3. maçında Romanya ile karşılaşacak.

(Antalya/17.00)