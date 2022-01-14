Günün sözü! 14 Ocak 2022 Cuma günün sözleri nedir? Günün anlamlı sözleri nelerdir? Bugün için günün sözü!

Günün sözleri nelerdir? Günün en anlamlı sözü nedir? Günün sözü nedir? Bugünün sözü ve anlamı nedir? 14 Ocak 2022 günün sözü nedir? Bugünün anlamı ve önemi nedir? Günün sözü - 14 Ocak Cuma günün sözü nedir? Günün sözleri nelerdir?

14 OCAK GÜNÜN SÖZLERİ NEDİR?

Ölüm de rüzgar gibi hep yanı başımda... (Yasuo)

GÜNÜN SÖZLERİ NEDİR?

- İyiler asla kaybetmez, kaybedilir. (Peyami Safa)

- İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendin bilmez isen, ya nice okumaktır. (Yunus Emre)

- Vakit varken tomurcukları toplamalıyız zaman hala uçup gidiyor ve bugün gülümseyen bu çiçek yarın ölüyor olabilir... (Ölü Ozanlar Derneği)

- Bilgelik kalpten gelir. Akılla ilgisi yoktur. Bilgelik, varlığının en derin noktasından çıkar. Kafaya ait değildir.

- Ömür bir masal gibidir, ne kadar uzun olduğu değil, ne kadar güzel yaşandığı önemlidir.

- Bir ara insanları anladığımı sandım. Sonra sandığımı anladım.

- Ego = 1/Bilgi

- Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz. (Mustafa Kemal Atatürk)

- Bazen ilk görüşte bilirsin, o insan senin kaderindir. Bazen bir ömür ararsın, bulunmaz.

- Bu ülkede hak yemek, sol elle yemek yemek kadar dikkat çekmedi. (İsmet Özel)

- Aşk rüzgar gibidir, göremezsin ama hissedebilirsin.

ÖZLÜ SÖZLER

Özlemek sevginin en büyük kanıtıdır. Demem o ki seni özledim.

Gözlerimi ona alamam. Mucizelerden korkan bir çöl avcısı gibi, vahama baktım, ama gerçekti. (Laura Whitcomb)

Yüreği olmayanın bahanesi var.

Aradığın seni arayandır.

Etrafıma ördüğüm o kalın duvarların tuğlalarını siz verdiniz bana!

Ne kadar severse sevsin insan, tükenip yorulduğu bir saat vardır.

Mükemmel kişiyi aramaktan vazgeç. Tek ihtiyacın olan sana sahip olduğu için şanslı olduğunu düşünen biridir.

Kar taneleri ne güzel anlatıyor, birbirlerine zarar vermeden de yol almanın mümkün olduğunu.

İnsanlar ikiye ayrılır. İnsan olanlar ve insancık olanlar. Sen bu dünyada insancıktan da betersin...

Ne zaman mutlu olmaya kalksam otur diyor yalnızlığım otur.

Aşk acısı olanlara gözyaşı tatlı gelir. (Euripides)

ANLAMLI SÖZLER

Güzeli güzel yapan edeptir, edep ise güzeli sevmeye sebeptir!

Beni benden alan şarkılar seni oradan alıp bana da getirse ya.

Sende, ben, imkansızlığı seviyorum; fakat asla ümitsizliği değil. (Nazım Hikmet)

Sana koşar adım gelirken bitirdim ben yollarda günleri. Sen ise, ayrılıp giderken bitirdin benim ömrümü.

Aşk seni bana yazdıysa bu acıyı neden tek ben yaşıyorum.

Benim canım cayır cayır yanarken sen beni görmüyordun dahi.

Hangi mevsimin rüzgarıdır aşk? Ne yana dönsem yüzüme hüzün eser.

Hepimizin, çözmek istediği kalpteki eski bir düğümü vardır. (Michael Ondaatje)

Az insan, çok huzur...

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet