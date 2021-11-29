Günün ekonomi haberleri! 29 Kasım Pazartesi ekonomi gündeminde neler olacak?

29 Kasım Pazartesi ekonomi gündeminde neler olacak ve bugün ekonomi dünyasında hangi konular trend olacak merak ediliyor. Ekonomi, gündemi yakından takip edilirken 29 Kasım ekonomi dünyasında neler olacak merak edildi. Peki, bugün neler olacak?

29 KASIM PAZARTESİ GÜNÜN EKONOMİ HABERLERİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ayancık Terminal Köprüsü Açılış Töreni'ne iştirak edecek, Hamsi Festivali standına, Ayancık pazar yeri ve esnafına, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, yerel basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet