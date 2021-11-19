Günün ekonomi haberleri! 19 Kasım Cuma ekonomi gündeminde neler olacak?

19 Kasım Cuma ekonomi gündeminde neler olacak ve bugün ekonomi dünyasında hangi konular trend olacak merak ediliyor. Ekonomi, gündemi yakından takip edilirken 19 Kasım ekonomi dünyasında neler olacak merak edildi. Peki, bugün neler olacak?

19 KASIM CUMA GÜNÜN EKONOMİ HABERLERİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Rekabetçi Sektörler Programı'nın Tecrübe Paylaşımı ve Ağ Oluşturma Çalıştayı'na katılacak.

(İstanbul/09.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Savrun Barajı'nda incelemede bulunacak, Şenpiliç Tesisleri açılış törenine katılacak, ziyaretler gerçekleştirecek, tarım ve orman sektör temsilcileriyle toplantı yapacak.

(Osmaniye/09.15-13.15)

3- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye-Irak İş, Yatırım ve Müteahhitlik Forumu'na katılacak.

(İstanbul/10.20)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kırmızı Köprü ve Akçalar Köprüsü açılış törenine katılacak, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığının yanı sıra esnafı ziyaret edecek.

(Kars/10.30-13.45)

5- TÜİK, eylül ayı tarımsal girdi fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- TOBB, ekim ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

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