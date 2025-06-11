Günümüzde kullanılan miladi takvime göre hangi yılın Şubat ayı 29 gündür? sorusu, Güven Bana yarışmasında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, Günümüzde kullanılan miladi takvime göre hangi yılın Şubat ayı 29 gündür? cevabı nedir? İşte Güven Bana cevapları!

GÜNÜMÜZDE KULLANILAN MİLADİ TAKVİME GÖRE HANGİ YILIN ŞUBAT AYI 29 GÜNDÜR?

A: 2025

B: 2026

C: 2027

D: 2028

Cevap :D