Günlük burç yorumları 28 Temmuz 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
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Günlük burç yorumları 28 Temmuz 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)

Günlük burç yorumları ile aşk, para, aile ve sağlık konusunda hayatınızda neler olacak öğrenebilirsiniz. 28 Temmuz 2020 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarına dair günlük burç yorumları haberimizde. İşte günlük burç yorumları, 27 Temmuz - 2 Ağustos haftalık burç yorumları 2020...

Günlük burç yorumları 28 Temmuz 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
28.07.2020 00:57 | Son Güncelleme: 28.07.2020 01:00

Günlük burç yorumları hayatınız hakkındaki ipuçlarını sizlere sunuyor. Günlük burç yorumları ile burcunuzda neler oluyor, ne tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Ayrıca burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularda ne gibi gelişmeler var bilgi edinebilirsiniz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun günlük yorumları ile bugün ve bu hafta neler olacak, bir aylık süreçte sizi neler bekliyor öğrenebilir ve önlem alabilirsiniz. İşte, 28 Temmuz Salı günlük burç yorumları, 27 Temmuz - 2 Ağustos haftalık burç yorumları, aylık burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 28 TEMMUZ

Koç Burcu - (21 Mart - 20 Nisan)

Kaygısız olmak, çevrenizdekilerle uyum içinde ve hisleriniz nedeniyle kendinizi kutlamak üzere doğru ruh halinde olmak için iyi nedenleriniz var. İster iş arkadaşlarıyla isterse ailenizle tüm karşılaşmalarınız son derece ödüllendirici geçecek. Fazla heyecanlanmayın, ama bu günü bir armağan olarak kabul edin ve kadirşinaslığınızı, çevrenizdekilerin nezaketine aynen cevap vererek sergileyin. Koç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Boğa Burcu - (21 Nisan - 21 Mayıs)

Sırtınıza bir dolu sorun yüklemişsiniz. Bunları birer birer azaltmaya başlayın, aksi takdirde sorunlar daha da büyüyecek. Mesleki ve özel sorunlarla aynı anda, fazla enerji harcamadan başa çıkmak için bir strateji geliştirin. Ancak bunun üzerinde düşünmek için çok da zaman harcamayın. Her geçen gün bir kayıptır. Bu nedenle işleri daha fazla gecikmeden ele almanın tam zamanı. Boğa burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

İkizler Burcu - (22 Mayıs - 21 Haziran)

Sizin hedeflerinizle çevrenizdekilerin hedefleri örtüştüğünden, bu dönemde yapacağınız her türlü işbirliği verimli olacak. Fiziksel enerjinizi ve zekânızı özellikle takım çalışmalarına yönlendirin. İkili ilişkileriniz de bu dönemde uyumlu ve verimli bir şekilde ilerleyecek. İkizler burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yengeç Burcu - (22 Haziran - 23 Temmuz)

Bu sıralar karşınıza herkesle son derece iyi anlaştığınızdan, günlük hayatınız epey keyifli bir hal almaya başladı. El üstünde tutulduğunuz bu günlerin tadını çıkarın. Bu pozitif enerjiyi, günlük hayatın streslerinden uzaklaşmak ve gevşemek için kullanın. Yengeç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Aslan Burcu - (24 Temmuz - 21 Ağustos)

Alışık olduğunuz sorun çözme yönteminizi bir tarafa bırakıp, yeni yaklaşım yolları aramayı deneyin. Hiç denenmemiş bir yol bazen herkesin gittiği yoldan daha etkili olabilir. Hem bu yeni yolda sizinle birlikte yürüyecek ve karşılaşacağınız engellerde size yardım edecek yeni yol arkadaşları da bulacaksınız. Aslan burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Başak Burcu - (22 Ağustos - 23 Eylül)

Ne zamandır aradığınız iç huzuruna sonunda kavuştunuz. İçinizdeki bu kuvvet dışınıza da yansıyarak, sağlam ve güvenilir bir insan izleniminizi artırıyor. Bundan etkilenen iş veya özel hayatınızdan kişiler, sizden yardım isteyecek. Yardım edebileceğiniz yerlerde edin, ama kendi hedefleriniz için çalışmaya devam etmeyi de unutmayın. Başak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Terazi Burcu - (24 Eylül - 23 Ekim)

İster yeni ister eski olsun, her türlü kişisel ilişki için umut vadeden bir dönemdesiniz. Çevrenizdeki kişilerle görüşmelerinizin, kendi fikirlerinizi zenginleştirdiğini ve esin kaynağı olduğunu göreceksiniz. Yine de, sadece bu bağlantılarınızın size faydalarını düşünmekle kalmayıp, duygusal düzeyde de ilişki kurun. Aksi takdirde bu bağlantıların faydası da, uyumu da fazla uzun sürmeyecek. Terazi burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Akrep Burcu - (24 Ekim - 23 Kasım)

Şu anda çıkmaz sokaktasınız. Hiçbir işiniz ilerlemiyor ve kendinizi yenilgiyi kabul etmeye hazır hissediyorsunuz. Bu gibi dönemleri bir irade sınavı gibi görün; planlarınızdan sağmamanızın ne kadar önemli olduğunu yakında anlayacaksınız. Böylece engeller ne olursa olsun ilerlemek için gereken enerjiyi kendinizde bulacaksınız. Aksi takdirde planınızdan vazgeçip, bambaşka bir açıyla yine baştan başlamanız gerekecek. Akrep burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yay Burcu - (24 Kasım - 22 Aralık)

İş hayatınızda şu sıralar her şey yolunda. Sevdiğiniz işlere daha fazla zaman ayırabilirsiniz, ancak asıl hedefinizden uzaklaşmayın. Aile içi ilişkiler şu sıralar iyi gidiyor – siz dahil! Sevdiklerinizle aranızdaki fikir ayrılıklarını yeniden masaya yatırabilir, sorunları kolayca çözümleyebilir ve sonuçta kendinizden çok memnun kalabilirsiniz. Yine de, ilerideki zorlu günlere hazır olmak için sağlık cephesinde gerekli önleyici tedbirleri almayı unutmayın. Yay burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Oğlak Burcu - (23 Aralık - 20 Ocak)

Bugün işyerindeki çalışmalarınız bir sınamadan geçecek. Kapasitenizi gösterebildiğiniz sürece endişelenmenize gerek yok. Özel hayatınızda da test ediliyorsunuz ve bu sefer kendi bakış açınızı savunmanız gerekecek. Bazı kararların verilmesi zor olsa da, gerçekte ulaşmak istediğinizin ne olduğunu asla aklınızdan çıkarmayın. Her türlü sağlık sorununuzla dinlenerek başa çıkabilirsiniz. Hayat bir yarış değil – kazanmak için hep bu kadar sıkı savaşmanıza gerek yok. Oğlak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Kova Burcu - (21 Ocak - 19 Şubat)

Duygularınızı zapt etmekte zorlanacaksınız. Kontrolsüz bir şekilde su yüzüne çıkabilirler. Ani bir hareketle öfkenizin tetiklenmesine izin vermeyin. Aksi takdirde etrafınızdakileri ve karşılaştığınız herkesi kışkırtacaksınız. Bir denge bulmaya ve sakinliğinizi yeniden yakalamaya çalışın ve diğer insanlara karşı daha anlayışlı olun. Kova burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Balık Burcu - (20 Şubat - 20 Mart)

Karşılaştığınız günlük sorunlar pek azalacak gibi görünmüyor. Dayanıklı olun ve önemli noktayı gösteren doğru bakış açısını yeniden kazanmaya bakın, aksi takdirde sürekli bir başarısızlık hissi duyabilirsiniz. Dikkatle ölçüp biçin, gerçekten hangi hedeflere ulaşmak istediğinizi ve hangilerini göz ardı etmeniz gerektiğini düşünün. Bunu başarabilirseniz, çözümlerin çok daha kolay geleceğini göreceksiniz. Balık burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

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