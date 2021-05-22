Günlerdir koluna bandaj takan Müge Anlı'ya ne olduğunu ortaya çıktı
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Günlerdir koluna bandaj takan Müge Anlı'ya ne olduğunu ortaya çıktı

Günlerdir koluna bandaj takan Müge Anlı'ya ne olduğunu ortaya çıktı
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Birkaç gündür bileğinde sargıyla program sunan Müge Anlı'ya ne olduğu ortaya çıktı. Kolunda bandaj bulunan Anlı, "Bir ara Zeynep Ergül vardı. O bayılırken kolumdan çekince bileğim çıkmış" ifadelerini kullandı.

Uzun yıllardır ATV ekranlarında program sunan Müge Anlı'nın birkaç gündür bileğine bandaj taktığı izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Merak edilen konuyla ilgili konuşan Anlı, bileğindeki sorunun aylar öncesine dayandığını söyledi.

"ZEYNEP BAYILIRKEN KOLUMU TUTUNCA BİLEĞİM ÇIKTI"

Canlı yayında koluyla ilgili açıklama yapan Müge Anlı, "Bizim bir tane Zeynep Ergül vardı bir kere gelip bana sarılmıştı. Bayılan insan kendini kaybeder, bu da bayılacağım diye benim kolumdan çekti. O günden beri ne yapsam bileğim gitti. Şimdi en ufacık bir şey de bileğim çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Günlerdir koluna bandaj takan Müge Anlı'ya ne olduğunu ortaya çıktı

ZEYNEP ERGÜL NEDEN PROGRAMA KATILDI?

Gaziantep'te, 2017 yılında Arıl Mahallesi'nde, Mehmet Muharrem Elbay ve arazi ortaklığı olan emekli imam Cahit Ergül arasında anlaşmazlık nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ergül ve akrabaları, Elbay'ı öldürdü. Olayın ardından geçen sürede soruşturma başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Elbay'ın son konuştuğu kişileri teknik ve fiziki takibe aldı. Müge Anlı'nın 27 Aralık 2019 tarihli yayınında, tutuklu Zeynep Ergül'ün akrabası Hatice Ergül canlı yayında her şeyi itiraf etti.

Günlerdir koluna bandaj takan Müge Anlı'ya ne olduğunu ortaya çıktı

Zeynep Ergül'ün anlattıkları ise Müge Anlı'nın programına damga vururken konuşması ve davranışlarıyla sosyal medyada da kısa sürede fenomen haline geldi.

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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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