Günlerdir her yerde aranan Ali Ermutlu ölü bulundu 300 kişiyle her yerde aranan Ali'nin cesedi 9 gün sonra bir ağaca asılı olarak bulundu Adıyaman'da 9 gündür yaklaşık 300 kişilik bir ekiple her yerde aranan 20 yaşındaki Ali Ermutlu, kaybolduğu yerden 9 kilometre uzakta bir ağaca asılı halde...