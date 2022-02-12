Güngören'deki yangında ölen 5 işçiden 3'ünün cenazesi Adli Tıp'tan alındı - Haberler
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Güngören'deki yangında ölen 5 işçiden 3'ünün cenazesi Adli Tıp'tan alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Güngören'deki yangında ölen 5 işçiden 3'ünün cenazesi Adli Tıp'tan alındı

Güngören'de tekstil malzemelerinin üretildiği imalathanede çıkan yangında hayatını kaybeden 5 işçiden 3'ünün cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Güngören'de tekstil malzemelerinin üretildiği imalathanede çıkan yangında hayatını kaybeden 5 işçiden 3'ünün cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Güngören'de Sanayi Mahallesi Sinanpaşa Sokak'ta boya ve kimyasal malzemeler kullanılarak dar dokuma malzemelerinin üretildiği 5 katlı iş yerinde dün çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenlerin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. Otopsi işlemi tamamlanan 3 Suriyeli işçinin cenazeleri aileleri tarafından teslim alındı. Cenazelerin, Suriye'ye gönderileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Güngören'deki yangında ölen 5 işçiden 3'ünün cenazesi Adli Tıp'tan alındı

Güngören'deki yangında ölen 5 işçiden 3'ünün cenazesi Adli Tıp'tan alındı

Güngören'deki yangında ölen 5 işçiden 3'ünün cenazesi Adli Tıp'tan alındı

Güngören'deki yangında ölen 5 işçiden 3'ünün cenazesi Adli Tıp'tan alındı

Güngören'deki yangında ölen 5 işçiden 3'ünün cenazesi Adli Tıp'tan alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Adli Tıp Kurumu, Kimyasal, Otopsi, 3. Sayfa, Haberler

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