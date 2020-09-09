Güngören'de park halindeyken alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi
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Güngören'de park halindeyken alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi

Güngören'de park halindeki bir kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

09.09.2020 06:58 | Son Güncelleme: 09.09.2020 07:03

Güngören'de park halindeki bir kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mareşal Çakmak Mahallesi Mahmudiye Sokağı'nda bir süredir park halinde bulunan kamyonet henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Kısa sürede aracın tümünü saran alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olay yerinde inceleme yaptı. Kullanılamaz hale gelen araçta çıkan yangının sebebi araştırılıyor.

Kamyonetin sahibi Dursun Kaplan, aracın yanmaya başladığını komşuların haber vermesi üzerine öğrendiğini söyledi.

Güngören'de park halindeyken alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi

Kaynak: AA

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