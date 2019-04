Güngören'de Kardeşini Silahla Vurarak Öldürdü

Güngören'de, aralarında anlaşmazlık olduğu öğrenilen iki kardeş arasındaki tartışma kanlı bitti. Ağabey Erdoğan Has, kardeşi Ergin Has'ı silahla defalarca ateş ederek öldürdü.

Olay, Güngören, Merkez Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi'nde saat 17.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, aralarında mülk nedeniyle anlaşmazlık bulunan ve bir süredir küs olan Erdoğan ve Ergin Has kardeşler, bugün akşam saatlerinde Zübeyde Hanım Caddesi'nde karşılaştı. Bu karşılaşma üzerine aralarında bir tartışma başlarken, tartışma giderek hararetlendi. Bu sırada ağabey Erdoğan Has, üzerinde taşıdığı silahı kardeşine doğrultarak defalarca ateş etti. Ağabeyinin silahından çıkan kurşunlarla vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Ergin Has, bir apartmanın girişinde yere yığıldı. Olayı görenlerin ihbarları üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve Asayiş ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerinin ilk incelemelerine göre, Ergin Has'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, cinayet zanlısı Erdoğan Has'ı gözaltına alarak, Emniyet'e götürdü.

Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Kaynak: DHA