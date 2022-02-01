Hafriyat kamyonunun çarpmasıyla yolsa savruldular! 2 çocuk annesi sıkışarak can verdi

Dün saat 16.00'da Güven Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde iddiaya göre hafriyat kamyonunun sürücüsü, iki çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan Nihal Akbaş'ı fark etmedi.

İKİ ÇOCUĞUYLA YOLA SAVRULDU

Sürücü kullandığı kamyonla anne ve iki çocuğuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuklar caddeye savrulurken anne Nihal Akbaş ise kamyonun altında kaldı. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonetin altında kalarak ağır yaralanan kadını ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırdı.

ANNE HAYATINI KAYBETTİ

Kamyonet sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken hastaneye kaldırılan Akbaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocukların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa