Güneydoğu'dan İdlib'e 23 tırlık insani yardım
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Güneydoğu'dan İdlib'e 23 tırlık insani yardım - Haber
Deniz Feneri Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği, Gaziantep, İdlib, Güncel

Güneydoğu'dan İdlib'e 23 tırlık insani yardım

Gaziantep'te Adıyamanlılar Vakfı ile Deniz Feneri Derneğince, İdlib'e 23 tır insani yardım gönderildi.

09.03.2020 17:26 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:42
Güneydoğu'dan İdlib'e 23 tırlık insani yardım

Gaziantep'te Adıyamanlılar Vakfı ile Deniz Feneri Derneğince, İdlib'e 23 tır insani yardım gönderildi.

Adıyamanlılar Vakfı Adıyaman Şube Başkanı Abdulhamit Ünsal, 5. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki törende yaptığı konuşmada, İdlib'deki savaş mağdurlarının bir nebze olsun acısını dindirmek istediklerini söyledi.

Yaptıkları yardımların Suriye'deki halk için çok önemli olduğuna dikkati çeken Ünsal, "23 tırın 10 tırı un. Geri kalanında da gıda malzemesi ve kıyafetler var. Bu aralar Avrupalıların sınırı geçmeye çalışan sığınmacılara yaptığı müdahaleleri görünce yardımlar çok daha önem kazanıyor. Biz veren el ile alan el arasında köprüyüz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

Deniz Feneri Derneği Gaziantep Temsilcisi Taha Atar da büyük bir insani dramın yaşandığı İdlib'de ekmek sıkıntısı çekildiğini ifade ederek, un yardımının bu nedenle çok önemli olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından 23 tır İdlib'e uğurlandı.

İdlib haberleri ve İdlib son dakika gelişmeleri için tıkla

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Haber
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü Haber
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü
Virüs, Türkiye'ye nasıl sıçramadı? İşin sırrını tek cümleyle özetledi Haber
Virüs, Türkiye'ye nasıl sıçramadı? İşin sırrını tek cümleyle özetledi
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek Haber
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek
Tırnak arasındaki doku, cinayetten tutuklanan ağabeyi haklı çıkardı Haber
Tırnak arasındaki doku, cinayetten tutuklanan ağabeyi haklı çıkardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç James Jeffrey Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Acun Ilıcalı Defne Samyeli Serenay Sarıkaya
Spor Podolski Okan Buruk Burak Yılmaz Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Daha Fazla Adana Avrupa Petrol Sivasspor
Şu an buradasınız: Güneydoğu'dan İdlib'e 23 tırlık insani yardım - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 17:44:44. #1.15#