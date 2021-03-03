Güney Sudan'da uçak düştü: Kazada tüm yolcu ve mürettebat hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Güney Sudan'da uçak düştü: Kazada tüm yolcu ve mürettebat hayatını kaybetti

03.03.2021 08:11 | Son Güncelleme: 03.03.2021 08:28
Güney Sudan'da uçak düştü: Kazada tüm yolcu ve mürettebat hayatını kaybetti

Güney Sudan'ın Jonglei eyaletinde bir yolcu uçağı düştü. Kazada tüm yolcu ve mürettebat hayatını kaybederken kazanın nedeni henüz tespit edilemedi.

Cuba Uluslararası Havalimanı Direktörü Kur Kuol yaptığı açıklamada, Jonglei eyaletinin Peiri bölgesinde South Supreme Hava Yollarına ait yolcu uçağının düştüğünü belirtti.

KAZA NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Uçağın yerel saatle 17.00 sıralarında havalandığını ve kalkıştan çok kısa bir süre sonra düştüğünü aktaran Kuol, kaza nedeninin henüz tespit edilemediğini dile getirdi.

Güney Sudan'da yolcu uçağı düştü: Kazada 10 yolcu ve 2 pilot hayatını kaybetti

HAVAYOLU ŞİRKETİNİN İLK VUKUATI DEĞİL

Kazada çok sayıda kişinin öldüğünü ifade eden Kuol, ölü sayısının henüz net olarak bilinmediğini vurguladı. Aynı hava yolu şirketinin daha önce de bir uçağı benzer şekilde kaza yapmıştı. Şirket, kazaya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Güney Sudan'da yolcu uçağı düştü: Kazada 10 yolcu ve 2 pilot hayatını kaybetti

GÜNEY SUDAN'DA UÇAK KAZALARI ÇOK SIK YAŞANIYOR

Ağustos 2020'de Juba'da kalktıktan dakikalar sonra Kemeru bölgesinde bir kargo uçağı çiftliğe düşmüş, 8 kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi yaralanmıştı.

2015 yılında, Juba'dan kalktıktan hemen sonra Sovyet döneminden kalma Antonov tipi uçak düşmüş 36 kişi hayatını kaybetmişti. 2018'de ise Juba'dan Yirol'a yolcu taşıyan küçük bir yolcu uçağın düşmüş, 19 kişi kazada can vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları (4)
SELİM: Ucak deyil sanki mozot varili adamlar dunya cag atlamis Daha 1930 lari yasiyorlar
Cevap Yaz Yayından Kaldır
VTNDS: eski uçaklarla adamlar ne yapsın
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
BRO: Avrupa tarafından sömürülmüş kaynakları tükenmiş fakir bir ülkeden ne beklenir ki!
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Eda Ece Sibel Can Sedat Kapurtu
Spor Mesut Özil Erol Bulut Ersun Yanal Metin Oktay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Güney Sudan'da uçak düştü: Kazada tüm yolcu ve mürettebat hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 10:02:25. #1.14#
title