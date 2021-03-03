Güney Sudan'da uçak düştü: Kazada tüm yolcu ve mürettebat hayatını kaybetti

Güney Sudan'ın Jonglei eyaletinde bir yolcu uçağı düştü. Kazada tüm yolcu ve mürettebat hayatını kaybederken kazanın nedeni henüz tespit edilemedi.

Cuba Uluslararası Havalimanı Direktörü Kur Kuol yaptığı açıklamada, Jonglei eyaletinin Peiri bölgesinde South Supreme Hava Yollarına ait yolcu uçağının düştüğünü belirtti.

KAZA NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Uçağın yerel saatle 17.00 sıralarında havalandığını ve kalkıştan çok kısa bir süre sonra düştüğünü aktaran Kuol, kaza nedeninin henüz tespit edilemediğini dile getirdi.

HAVAYOLU ŞİRKETİNİN İLK VUKUATI DEĞİL

Kazada çok sayıda kişinin öldüğünü ifade eden Kuol, ölü sayısının henüz net olarak bilinmediğini vurguladı. Aynı hava yolu şirketinin daha önce de bir uçağı benzer şekilde kaza yapmıştı. Şirket, kazaya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

GÜNEY SUDAN'DA UÇAK KAZALARI ÇOK SIK YAŞANIYOR

Ağustos 2020'de Juba'da kalktıktan dakikalar sonra Kemeru bölgesinde bir kargo uçağı çiftliğe düşmüş, 8 kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi yaralanmıştı.

2015 yılında, Juba'dan kalktıktan hemen sonra Sovyet döneminden kalma Antonov tipi uçak düşmüş 36 kişi hayatını kaybetmişti. 2018'de ise Juba'dan Yirol'a yolcu taşıyan küçük bir yolcu uçağın düşmüş, 19 kişi kazada can vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı