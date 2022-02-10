Güney Kore, Kuzey'in genişleyen silah programına ilişkin endişesini dile getirdi

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore'nin genişleyen silah programı ile nükleer ve uzun menzilli füze testlerine devam etme olasılığından duyduğu endişeyi ifade etti.

Yonhap'taki habere göre, Moon, yaptığı yazılı açıklamada, Kuzey Kore'nin uzun menzilli füze testlerinde ileri gitmesi durumunda, Kore Yarımadası'nın beş yıl önceki kriz durumuna geri dönebileceğini belirtti.

Moon, "Böyle bir krizi diyalog ve diplomasi yoluyla önlemek, ilgili ülkelerdeki siyasi liderlerin yerine getirmeleri gereken bir görevdir." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Kore'nin nükleer ve uzun menzilli füze testlerine devam etme olasılığından duyduğu endişeyi dile getiren Moon, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ABD Başkanı Joe Biden arasında anlaşmazlıkların çözümü için zirve çağrısında bulundu.

Kuzey Kore'nin istediği formatta, ön koşul olmadan Koreler arası bir zirve düzenlemeye istekli olduğunu belirten Moon, "Diyaloğa girme isteği olduğu sürece zirvenin yüz yüze mi yoksa çevrim içi yapılacağı önemli değil. Kuzey Kore hangi yöntemi istiyorsa kabul edilebilir." ifadelerini kullandı.